Ostia | all’ospedale Grassi arrivano 5000 dosi di vaccino Moderna

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 12 gennaio 2022)– Bendisaranno consegnate domani, giovedì 13 gennaio,di. A consegnarle, il corriere di Poste Italiane SDA Express Courier. Complessivamente, saranno 822.000delche 41 furgoni speciali della flotta di SDA Express Courier recapiteranno domani, su tutto il territorio nazionale, per conto del Commissariato per l’Emergenza Sanitaria. Nel Lazio, i furgoni di SDA faranno tappa anche in altri tre ospedali per consegnare 23.000del: a Roma, al Policlinico Umberto I e al Campus Biomedico, a LatinaSanta Maria Goretti. Oltre al ...