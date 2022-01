My Hero Academia: la nuova figure di Izuku Midoriya è fantastica! (Di mercoledì 12 gennaio 2022) First 4 figures ha annunciato la nuovissima figure di Izuku Midoriya, in una posa straordinaria, proveniente direttamente da My Hero Academia My Hero Academia è uno dei prodotti più in voga del momento. Sia il manga che l’anime sono davvero tanto acclamati e in poco tempo sono riusciti a creare una fanbase davvero enorme. Con forti ispirazioni provenienti dall’opera di Masashi Kishimoto, My Hero Academia è ambientato in un mondo nel quale i poteri sono innati (o forse no?) e prendono il nome di Quirk. Il protagonista è proprio Izuku Midoriya: un ragazzino che, nonostante la mancanza del suo Quirk, persevera fino ad ottenerlo! La nuova statua di First 4 ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 12 gennaio 2022) First 4s ha annunciato la nuovissimadi, in una posa straordinaria, proveniente direttamente da MyMyè uno dei prodotti più in voga del momento. Sia il manga che l’anime sono davvero tanto acclamati e in poco tempo sono riusciti a creare una fanbase davvero enorme. Con forti ispirazioni provenienti dall’opera di Masashi Kishimoto, Myè ambientato in un mondo nel quale i poteri sono innati (o forse no?) e prendono il nome di Quirk. Il protagonista è proprio: un ragazzino che, nonostante la mancanza del suo Quirk, persevera fino ad ottenerlo! Lastatua di First 4 ...

