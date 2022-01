Messaggero: Roma, ma te lo meriti Mourinho? Forse è troppo grande per club e squadra (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “Roma, ma te lo meriti Mourinho?“. È questo il titolo del Messaggero di oggi. Forse lo Special One è troppo per questa Roma. “Forse José è troppo grande per questa Roma. Nel senso: è un allenatore impegnativo, uno che ti costringe sempre a stare sul pezzo, alzando l’asticella, punzecchiando i giocatori e chiedendo rinforzi alla società. Anche se poi è sempre facile limitarsi alle richieste, un po’meno lo è incidere quando non piovono i soldi dal cielo”. Il mercato dell’anno scorso è stato un mercato di reazione, principio accettato dal tecnico. Quello di gennaio sarà fatto da prestiti e cessioni di qualche calciatore poco funzionale. Il mercato decisivo sarà quello dell’estate, preparativo alla ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “, ma te lo?“. È questo il titolo deldi oggi.lo Special One èper questa. “José èper questa. Nel senso: è un allenatore impegnativo, uno che ti costringe sempre a stare sul pezzo, alzando l’asticella, punzecchiando i giocatori e chiedendo rinforzi alla società. Anche se poi è sempre facile limitarsi alle richieste, un po’meno lo è incidere quando non piovono i soldi dal cielo”. Il mercato dell’anno scorso è stato un mercato di reazione, principio accettato dal tecnico. Quello di gennaio sarà fatto da prestiti e cessioni di qualche calciatore poco funzionale. Il mercato decisivo sarà quello dell’estate, preparativo alla ...

