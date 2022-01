Manila Nazzaro finisce nei guai: sui social l’accusano di aver infranto il regolamento del GF Vip (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Le cose non si mettono bene per Manila Nazzaro all’interno della Casa del Grande Fratello Vip; l’ex Miss Italia infatti, se volontariamente o meno non spetta al pubblico deciderlo, ha infranto il regolamento della Casa comunicando le nomination palesi alla coinquilina Katia Ricciarelli, che non era presente in quel momento. Secondo le regole stabilite dagli autori infatti non è possibile comunicare tale dettagli a chi non ha presenziato alle votazioni. Al momento però non è ben chiaro se per questo la gieffina rischia un provvedimento o se il conduttore Alfonso Signorini abbia intenzione di chiudere un occhio. Manila Nazzaro, il video sui social la inchioda A svelare l’errore è stato un video sui social diffuso da alcuni utenti, che già ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Le cose non si mettono bene perall’interno della Casa del Grande Fratello Vip; l’ex Miss Italia infatti, se volontariamente o meno non spetta al pubblico deciderlo, haildella Casa comunicando le nomination palesi alla coinquilina Katia Ricciarelli, che non era presente in quel momento. Secondo le regole stabilite dagli autori infatti non è possibile comunicare tale dettagli a chi non ha presenziato alle votazioni. Al momento però non è ben chiaro se per questo la gieffina rischia un provvedimento o se il conduttore Alfonso Signorini abbia intenzione di chiudere un occhio., il video suila inchioda A svelare l’errore è stato un video suidiffuso da alcuni utenti, che già ...

