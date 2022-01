L'ultimo spettacolo/2. Se le sale si rinnovassero e attirassero il pubblico chiuso in casa (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Con un New Deal dello spettacolo, le sale che rinasceranno dovranno essere tutte diverse dal passato. Dovranno invogliare le persone a uscire di casa. Strutturarsi come luoghi piacevoli, gradevoli. Dove la gente può riunirsi, mangiare, andare in librerie dedicate al cinema, al teatro, al balletto, alla musica sinfonica, consultare cataloghi, acquistare poster e materiale legato al cinema, come avviene nei bookstore all’uscita dei musei, che sono un’istituzione benemerita. Dove si capisca che andare al cinema con altre persone non è solo inchinarsi alla retorica del grande schermo (mai entrare in competizione con quello più piccolo, è sbagliato concettualmente e anche strategicamente) ma è anche un forte arricchimento sociale, un luogo dove, spento lo schermo, si possa discutere del film, dire la propria, confrontarsi, incuriosirsi ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Con un New Deal dello, leche rinasceranno dovranno essere tutte diverse dal passato. Dovranno invogliare le persone a uscire di. Strutturarsi come luoghi piacevoli, gradevoli. Dove la gente può riunirsi, mangiare, andare in librerie dedicate al cinema, al teatro, al balletto, alla musica sinfonica, consultare cataloghi, acquistare poster e materiale legato al cinema, come avviene nei bookstore all’uscita dei musei, che sono un’istituzione benemerita. Dove si capisca che andare al cinema con altre persone non è solo inchinarsi alla retorica del grande schermo (mai entrare in competizione con quello più piccolo, è sbagliato concettualmente e anche strategicamente) ma è anche un forte arricchimento sociale, un luogo dove, spento lo schermo, si possa discutere del film, dire la propria, confrontarsi, incuriosirsi ...

