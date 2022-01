Finale Supercoppa | Inter-Juve | probabili formazioni e dove vederla in diretta TV

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) È arrivato il giorno dintus,diitaliana. Alle ore 21 nerazzurri e bianconeri saranno in campo allo stadio Meazza per giocarsi quello che, di fatto, è il primo trofeo che sarà assegnato in stagione. Come di consueto a essere posti di fronte saranno chi ha vinto lo scudetto nella stagione precedente e chi ha alzato al cielo la Coppa Italia. Le circostanze mettono di fronte le due squadre che, tradizionalmente, giocano il match che è definito "il derby d'Italia".ntus: numeri da tradizione vincente per entrambe L'ha giocato la(che esiste dal 1988) dieci volte. In cinque occasioni è riuscita a portare a casa il trofeo (1989, 2005,2006, 2008, 2010). Sedici sono, ...

Inter : ?? | C’È SOLO L’INTER È ora disponibile nei nostri store la maglia speciale in Limited Edition con cui scenderemo… - juventusfc : Al via la conferenza stampa alla vigilia di #InterJuve, finale di #SupercoppaFrecciarossa ?????? ???????? su @JuventusTV… - juventusfc : Alle 12:30 Mister Allegri e @chiellini presentano la finale di #SupercoppaFrecciarossa ?? ?? ???????? su @JuventusTV ??… - partesipanti : @cazzovuoiamo inter juve finale di supercoppa - CarloDelGiudic4 : RT @_E_C_U_R_B: Adesso spiegatemi perché sento ancora oggi i falliti parlare della Supercoppa arruffata di culo nel 2016 senza aver vinto n… -

TORINO - Wojciech Szczesny questa sera andrà in panchina. Nientediper lui, per lo meno non dal primo minuto. Ma perché Allegri ha deciso di rinunciare al portiere, eroico a Roma con alcuni interventi decisivi, fra cui il rigore parato a ...Informazioni utili per i fantallenatori: consigli della giornata, pagelle e pronostici MILANO " Archiviati laitaliana e gli ottavi didi Coppa Italia, il campionato di calcio di ...Marcello Lippi ha parlato in vista della finale di Supercoppa Italiana e si è soffermato in particolare su Sanchez e Dybala ...È il giorno in cu si assegna il primo trofeo della stagione. Allo Stadio Meazza in San Siro di Milano Inter e Juventus si affrontano nella finale di Supercoppa Italiana, con ...