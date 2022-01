Fan in ansia per l’assenza di Giulia de Lellis dai social: “Ho il covid” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Dopo ore di assenza dal suo profilo instagram, Giulia de Lellis si è rifatta viva. Erano molto preoccupati i follower della bella influencer che di solito, non sparisce, senza dire nulla, per tante ore dai social. Eppure è successo, al rientro in città dopo le vacanze sulla neve. E tutti i fan hanno pensato che fosse successo qualcosa. Una volta rientrata a Milano, Giulia aveva rassicurato tutti, anche sul fatto che avesse fatto i vari tamponi, visto che aveva incontrato molte persone nel corso delle ultime due settimane. Tamponi tutti negativi ma in ogni caso Giulia aveva limitato il più possibile gli incontri con altre persone, in attesa di fare anche altri tamponi, perchè chi la conosce bene, sa quanto sia ipocondriaca. E alla fine purtroppo, l’ennesimo tampone fatto, ha certificato quello che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Dopo ore di assenza dal suo profilo instagram,desi è rifatta viva. Erano molto preoccupati i follower della bella influencer che di solito, non sparisce, senza dire nulla, per tante ore dai. Eppure è successo, al rientro in città dopo le vacanze sulla neve. E tutti i fan hanno pensato che fosse successo qualcosa. Una volta rientrata a Milano,aveva rassicurato tutti, anche sul fatto che avesse fatto i vari tamponi, visto che aveva incontrato molte persone nel corso delle ultime due settimane. Tamponi tutti negativi ma in ogni casoaveva limitato il più possibile gli incontri con altre persone, in attesa di fare anche altri tamponi, perchè chi la conosce bene, sa quanto sia ipocondriaca. E alla fine purtroppo, l’ennesimo tampone fatto, ha certificato quello che ...

Advertising

JolandaBivona : @sarettalolli @Renato19571 @borghi_claudio Placare l'ansia con un controllo e con alcune indicazioni di come compor… - tenaomichy : una mia compagna di classe (super mega fan di aot, nel senso che più di lei non c'è nessuno) aveva aspettato in ans… - NOprisonersEVER : @robecuom No ma questa fan è napoletanissima. Una fierezza e convinzione che mi fecero venire l'ansia due anni fa. - hanker_love_fan : @AzdoraL Sincera sono un pò in ansia x venerdì speriamo bene ???? l' unica cosa che possiamo fare noi è sostenere Sol… - zimusameri : @AuroraMorgavi Si si aspetto con ansia ?? ti risponderó con una gif che ho già pronta a tempo debito! Proprio come f… -