Effetto censura a Pechino 2022 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Gli atleti superstar sono anche i milioni di follower che si portano dietro sui loro social network, e la buona riuscita di un evento sportivo dipende anche da loro. La Cina lo sa, e ha promesso ai competitori di Pechino 2022 – che si aprirà tra meno di un mese – il libero accesso a internet. L’ha riferito il Comitato olimpico internazionale, che ha citato i funzionari del comitato organizzatore di Pechino. Per i Giochi olimpici invernali verrà in parte sospeso il Great Firewall, cioè la Grande Muraglia della censura cinese che blocca l’accesso al New York Times e a Facebook, al Washington Post e a Instagram, a Netflix e a YouTube se siete in Cina a meno che, come tutti i cinesi, non vi dotiate di un Vpn, un’applicazione che finge che voi siate all’estero. E’ già successo, in passato, che il blocco di internet venisse ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Gli atleti superstar sono anche i milioni di follower che si portano dietro sui loro social network, e la buona riuscita di un evento sportivo dipende anche da loro. La Cina lo sa, e ha promesso ai competitori di– che si aprirà tra meno di un mese – il libero accesso a internet. L’ha riferito il Comitato olimpico internazionale, che ha citato i funzionari del comitato organizzatore di. Per i Giochi olimpici invernali verrà in parte sospeso il Great Firewall, cioè la Grande Muraglia dellacinese che blocca l’accesso al New York Times e a Facebook, al Washington Post e a Instagram, a Netflix e a YouTube se siete in Cina a meno che, come tutti i cinesi, non vi dotiate di un Vpn, un’applicazione che finge che voi siate all’estero. E’ già successo, in passato, che il blocco di internet venisse ...

MinaA8I96793095 : @Michele_Arnese Sorprende, in tempi in cui l'aggiornamento medico è immediato, sentire in Italia voci che non parla… -