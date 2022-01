Djokovic ammette | “Fornita dichiarazione di viaggio errata Errore umano del mio agente”

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Con un post su Instagram Novakha respinto la “disinformazione” riguardante le sue uscite pubbliche in Serbia mentre era positivo al Covid. Ma ha anche ammesso di aver affermato il falso nel travel form compilato prima di andare in Australia, dicendo di non aver viaggiato nel 14 giorni precedenti, mentre in realtà era stato L'articolo proviene da Inews24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Djokovic ammette

Sul secondo puntola propria colpa, scaricandola in parte sul membro del suo team che ha compilato il modulo: si è tratta di un errore umano e non volontario, in tempi difficili, e...Novakha ammesso "un errore umano e certamente non volontario" nella compilazione del modulo di ... Il campione serbo loin un post su Instagram mentre è ancora in attesa del visto. ...Con un post su Instagram Novak Djokovic ha respinto la “disinformazione” riguardante le sue uscite pubbliche in Serbia mentre era positivo al Covid. Ma ha anche ammesso di aver affermato il falso nel ...Un altro capitolo che si aggiunge ad una storia già piena di colpi di scena. Su Instagram, Djokovic risponde alle accuse e si confessa.