Cuore maiale geneticamente modificato batte per la prima volta in un uomo

Advertising

Agenzia_Ansa : Primo trapianto con cuore di maiale geneticamente modificato. A Baltimora, su uomo di 57 anni. Il medico: 'Funziona… - rtl1025 : ?? Si chiama David Bennett Sr., ha 57 anni e vive nel #Maryland: è il primo paziente a cui è stato trapiantato un… - MassimoChiaram7 : RT @le_scienze: #medicina Il primo trapianto di cuore da maiale CRISPR a uomo - Laumare9 : RT @danilopaparelli: Negli #StatiUniti s’è svolto il primo rivoluzionario #trapianto di cuore da un #maiale geneticamente modificato sull'u… - robertafulci : RT @Radio3scienza: Nella foto il cardiochirurgo Bartley P. Griffith di @UMmedschool e il suo paziente David Bennett, nel cui petto è stato… -

Ultime Notizie dalla rete : Cuore maiale

Batte regolarmente da tre giorni nel petto di un uomo di 57 anni, ildi ungeneticamente modificato in modo da essere compatibile con l'organismo umano, senza rischi di rigetto. 12 gennaio 2022... 57 anni, con un a malattia cardiaca allo stadio terminale che davanti al bivio, morire o sottoporsi all' operazione sperimentale , ha scelto di accettare il trapianto didi...È stato effettuato su un paziente senza altre opzioni terapeutiche. L'organo era stato prima umanizzato tramite una serie di modifiche genetiche per evitare il rigetto e per contenerne le dimensioni u ...David Bennett, 57 anni, con una malattia cardiaca allo stadio terminale,ha scelto di accettare il trapianto di cuore di maiale geneticamente modificato.