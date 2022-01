Covid, i 200 mila contagi e la lite sui dati: «Stop bollettino». In ospedale 1 su 3 ha altre patologie (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Mentre i contagi da Coronavirus in Italia raggiungono un nuovo massimo è lite sui dati. Ieri il bollettino del ministero della Salute ha registrato oltre 220 mila contagi e quasi trecento morti. E l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha pronosticato che la variante Omicron contagerà in due mesi un cittadino europeo su due. Ma per la maggioranza dei vaccinati oggi la nuova variante è letale come l’influenza. Per questo c’è chi propone di trattarla come tale, secondo la stessa logica di Spagna e Uk. Come? Per esempio abolendo il bollettino quotidiano e passando a una conta almeno settimanale. Ieri a proporlo è stato il primario del San Martino di Genova Matteo Bassetti. Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa e alcuni membri del Comitato Tecnico Scientifico si ... Leggi su open.online (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Mentre ida Coronavirus in Italia raggiungono un nuovo massimo èsui. Ieri ildel ministero della Salute ha registrato oltre 220e quasi trecento morti. E l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha pronosticato che la variante Omicron contagerà in due mesi un cittadino europeo su due. Ma per la maggioranza dei vaccinati oggi la nuova variante è letale come l’influenza. Per questo c’è chi propone di trattarla come tale, secondo la stessa logica di Spagna e Uk. Come? Per esempio abolendo ilquotidiano e passando a una conta almeno settimanale. Ieri a proporlo è stato il primario del San Martino di Genova Matteo Bassetti. Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa e alcuni membri del Comitato Tecnico Scientifico si ...

Advertising

Corriere : Covid e salute mentale, 200 mila firme per sostenere il «bonus psicologo» bocciato dal governo - infoitinterno : Covid, i 200 mila contagi e la lite sui dati: «Stop bollettino». In ospedale 1 su 3 ha altre patologie - News24_it : Covid, i 200 mila contagi e la lite sui dati: «Stop bollettino». In ospedale 1 su 3 ha altre patologie - Open - Lucidaentropia : @MilanoFinanza Entra anche tu nel business! Io l'ho fatto! Vendo abbonamenti di cicli vaccinali individuali 200 dos… - dp64ud : @GioB1974 No: il raffreddore ne ha fatti solo 200, il resto il covid -