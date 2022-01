Covid, Bassetti: “Io nel Cts? Ora no, parliamo lingue diverse ma in futuro…” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “Sono lusingato dalle parole del sottosegretario alla Salute Andrea Costa, ma per partecipare un domani al Cts ci vuole un impianto diverso a livello di ministero. Così come stanno le cose, si parlano lingue diverse tra me e il Cts”. Così all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, commenta quanto detto dal sottosegretario alla Salute Costa sull’ipotesi di una revisione dei componenti del Cts e del contributo “importante” che potrebbe dare Bassetti. “Ad oggi non mi sentirei di andare a fare il consulente perché su molte decisioni non ho condiviso le posizioni del ministero della Salute, ci sono però persone molto valide nel Comitato tecnico scientifico. Se poi le cose un domani cambieranno, ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “Sono lusingato dalle parole del sottosegretario alla Salute Andrea Costa, ma per partecipare un domani alci vuole un impianto diverso a livello di ministero. Così come stanno le cose, si parlanotra me e il”. Così all’Adnkronos Salute Matteo, direttore della Clinica di malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, commenta quanto detto dal sottosegretario alla Salute Costa sull’ipotesi di una revisione dei componenti dele del contributo “importante” che potrebbe dare. “Ad oggi non mi sentirei di andare a fare il consulente perché su molte decisioni non ho condiviso le posizioni del ministero della Salute, ci sono però persone molto valide nel Comitato tecnico scientifico. Se poi le cose un domani cambieranno, ...

