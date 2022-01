Borse europee ancora in rialzo dopo Powell, attesa per inflazione Usa (Di mercoledì 12 gennaio 2022) dopo i rialzi della vigilia, prevalgono gli acquisti dopo un Powell «falco», ma che non ha sorpreso i mercati. Il dollaro recupera terreno, petrolio ancora in rialzo. Spread in leggero calo Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 12 gennaio 2022)i rialzi della vigilia, prevalgono gli acquistiun«falco», ma che non ha sorpreso i mercati. Il dollaro recupera terreno, petrolioin. Spread in leggero calo

Advertising

IWBank_it : #MercatiFinanziari 9:55 #12gennaio Apertura Borse Europee???? ? - Italia_Notizie : Borse europee ancora in rialzo dopo Powell, attesa per inflazione Usa - infoiteconomia : Le Borse europee ancora in rialzo dopo Powell, attesa per inflazione Usa - fisco24_info : Borse europee ancora in rialzo dopo Powell, attesa per inflazione Usa: Dopo i rialzi della vigilia, prevalgono gli… - infoiteconomia : Giornata positiva per le borse europee -