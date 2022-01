Amici 21: Alex e Cosmary sono in crisi, ecco le sue parole (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Amici 21: tra Alex e Cosmary sono nate le prime incomprensioni. Cosa è successo ad una delle coppie del talent di Canale 5? Amici 21: crisi tra Alex e CosmaryAd Amici 21, oltre a seguire le lezioni di danza e ballo, alcuni allievi hanno intrapreso delle relazione. La prima storia nata sotto le telecamere è quella fra Albe e Serena. Fra tutte c’è una coppia che inizia a manifestare i primi problemi. Stiamo parlando di Alex e Cosmary. La ballerina ha atteso un po’, prima di poter iniziare questa relazione con lui, dato che lui era sia un po’ restio che schivo. Ma, nonostante ciò, è riuscita comunque a far breccia nel suo cuore. Ma ora, qualcosa si è incrinato, tanto che alcuni giorni ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 12 gennaio 2022)21: tranate le prime incomprensioni. Cosa è successo ad una delle coppie del talent di Canale 5?21:traAd21, oltre a seguire le lezioni di danza e ballo, alcuni allievi hanno intrapreso delle relazione. La prima storia nata sotto le telecamere è quella fra Albe e Serena. Fra tutte c’è una coppia che inizia a manifestare i primi problemi. Stiamo parlando di. La ballerina ha atteso un po’, prima di poter iniziare questa relazione con lui, dato che lui era sia un po’ restio che schivo. Ma, nonostante ciò, è riuscita comunque a far breccia nel suo cuore. Ma ora, qualcosa si è incrinato, tanto che alcuni giorni ...

