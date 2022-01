Altro che crisi! Amore sulla neve per Maria Elena Boschi e Giulio Berruti (Di mercoledì 12 gennaio 2022) I soliti “beninformati” li volevano in crisi, con Maria Elena Boschi gelosissima del suo Giulio Berruti corteggiato da un’attempata signora romana. Ma bastano le foto che il settimanale “Chi” ha scattato sulle piste da sci a Cortina per fugare ogni dubbio sul loro Amore. Insieme sono felici, si divertono, si godono la vita. Quando i loro occhi si incontrano fanno scintille ed è impossibile per loro resistere alla tentazione di un bacio. A 40 anni, Maria Elena non era mai salita sugli sci. Ci voleva Giulio, discesista provetto, a convincerla a fare un tentativo. Lei si cimenta con lo spazzaneve ed è evidente che non si senta proprio a suo agio, ma si impegna al massimo per riuscire. Finita la lezione con il maestro, ci ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 12 gennaio 2022) I soliti “beninformati” li volevano in crisi, congelosissima del suocorteggiato da un’attempata signora romana. Ma bastano le foto che il settimanale “Chi” ha scattato sulle piste da sci a Cortina per fugare ogni dubbio sul loro. Insieme sono felici, si divertono, si godono la vita. Quando i loro occhi si incontrano fanno scintille ed è impossibile per loro resistere alla tentazione di un bacio. A 40 anni,non era mai salita sugli sci. Ci voleva, discesista provetto, a convincerla a fare un tentativo. Lei si cimenta con lo spazzaed è evidente che non si senta proprio a suo agio, ma si impegna al massimo per riuscire. Finita la lezione con il maestro, ci ...

