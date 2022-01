Tg1, Prodi ricorda Sassoli. La sua poltrona scricchiola e rovina il momento (Di martedì 11 gennaio 2022) Tg1, Romano Prodi La poltrona di Romano Prodi scricchiola. Ma non per un qualche sabotaggio politico. Il cigolio continuo della cadrega sulla quale era accomodato l’ex premier era piuttosto qualcosa di meccanico. E fastidiosissimo. Così, la testimonianza del professore sul compianto David Sassoli – rilasciata in diretta al Tg1 delle 20 – ha rischiato di essere rovinata. Intervistato per ricordare il Presidente del Parlamento Ue purtroppo scomparso nella notte, Prodi ha affermato: “Sassoli ha reso la politica sorridente, ma ferma. Sono due cose che non vanno quasi mai assieme (…) Sassoli aveva ben precise le sue idee, non era un piacione, ma con quella apertura che fa sperare nel futuro“. Nel frattempo, però, le sue ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 11 gennaio 2022) Tg1, RomanoLadi Romano. Ma non per un qualche sabotaggio politico. Il cigolio continuo della cadrega sulla quale era accomodato l’ex premier era piuttosto qualcosa di meccanico. E fastidiosissimo. Così, la testimonianza del professore sul compianto David– rilasciata in diretta al Tg1 delle 20 – ha rischiato di essereta. Intervistato perre il Presidente del Parlamento Ue purtroppo scomparso nella notte,ha affermato: “ha reso la politica sorridente, ma ferma. Sono due cose che non vanno quasi mai assieme (…)aveva ben precise le sue idee, non era un piacione, ma con quella apertura che fa sperare nel futuro“. Nel frattempo, però, le sue ...

Ultime Notizie dalla rete : Tg1 Prodi Morte di David Sassoli: funerali di Stato venerdì Giornalista professionista dal 1986, è stato vicedirettore del Tg1 dal 2006 al 2009. Eletto ... un gruppo di riflessione politica animato da Pietro Scoppola, Achille Ardigò, Paolo Prodi, Roberto ...

L'omaggio della politica a David Sassoli, 'uomo perbene' Enrico Letta, segretario Pd, ha la voce strozzata quando di prima mattina parla al Tg1: 'E' ... Romano Prodi racconta: 'Provo tanto dolore, la cosa mi ha colpito moltissimo. Eravamo rimasti in contatto ...

Il funerale di David Sassoli sarà venerdì a Roma L'annuncio del portavoce Roberto Cuillo via Twitter, era ricoverato a Aviano, si è spento all'1.15 dell'11 gennaio. Ieri la notizia del ricovero, la cancellazione di tutti gli appuntamenti istituziona ...

David Sassoli è morto: la politica, la Rai e il nodo Superlega Ha commosso, la scomparsa di David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo e figura nota, vicina a quanti ne aveva imparato a conoscere il tatto e la professionalità, negli anni della sua carriera ...

