Spread Btp Bund chiude poco sotto i 134 punti (Di martedì 11 gennaio 2022) Lo Spread tra Btp e Bund chiude poco mosso a 133,5 punti contro i 134 dell'avvio. Il rendimento del decennale italiano si conferma stabile all'1,3 per cento. 11 gennaio 2022

