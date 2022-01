Snowboard, l’Italia diserta in massa il PSL di Bad Gastein (Di martedì 11 gennaio 2022) Una località amica nella quale ci si aspettava il colpaccio azzurro. Niente di tutto questo, perché la Nazionale italiana di Snowboard parallelo non sarà presente oggi nella seconda tappa di PSL per la Coppa del Mondo in quel di Bad Gastein. Gli azzurri negli ultimi due anni avevano fatto faville sul pendio austriaco: nel 2020 era arrivata una splendida doppietta con Daniele Bagozza primo davanti a Maurizio Bormolini, nel 2021 invece il trionfo di Aaron March, primo tassello verso la splendida sfera di cristallo arrivata a fine stagione. La trasferta è stata disertata perché i tecnici della squadra tricolore hanno preferito evitare rischi agli atleti legati ad eventuali contagi. Inoltre lo staff e gli atleti preferiscono allenarsi in PGS, specialità olimpica, con l’obiettivo di arrivare al top per i Giochi di Pechino. Nel massimo ... Leggi su oasport (Di martedì 11 gennaio 2022) Una località amica nella quale ci si aspettava il colpaccio azzurro. Niente di tutto questo, perché la Nazionale italiana diparallelo non sarà presente oggi nella seconda tappa di PSL per la Coppa del Mondo in quel di Bad. Gli azzurri negli ultimi due anni avevano fatto faville sul pendio austriaco: nel 2020 era arrivata una splendida doppietta con Daniele Bagozza primo davanti a Maurizio Bormolini, nel 2021 invece il trionfo di Aaron March, primo tassello verso la splendida sfera di cristallo arrivata a fine stagione. La trasferta è statata perché i tecnici della squadra tricolore hanno preferito evitare rischi agli atleti legati ad eventuali contagi. Inoltre lo staff e gli atleti preferiscono allenarsi in PGS, specialità olimpica, con l’obiettivo di arrivare al top per i Giochi di Pechino. Nel massimo ...

Advertising

_Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Weekend amaro per l'Italia ???? #EurosportSCI | #Snowboard | #Moioli - De_Sand88 : RT @Eurosport_IT: Weekend amaro per l'Italia ???? #EurosportSCI | #Snowboard | #Moioli - gianmilan76 : RT @Eurosport_IT: Weekend amaro per l'Italia ???? #EurosportSCI | #Snowboard | #Moioli - Eurosport_IT : Weekend amaro per l'Italia ???? #EurosportSCI | #Snowboard | #Moioli - neveitaliasport : RT @neveitalia: L'Italia dello snowboard fatica a Scuol: altro 4° posto per Felicetti, vincono Loginov e Schoeffmann #snowboarding #8Gennai… -