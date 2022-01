Real Madrid, Kroos: “Barcellona? Non so dire cosa sia cambiato con Xavi” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Manca sempre meno al Clasico di Supercoppa di Spagna 2022, in programma mercoledì 12 gennaio a Riyad, in Arabai Saudita. Ne ha parlato in conferenza stampa Toni Kroos, soffermandosi soprattutto sul nuovo Barcellona di Xavi. “Ammetto che ultimamente non ho visto molte partite del Barcellona, anche perché devo pensare alle nostre. E poi ho altre cose da fare che vedere calcio tutto il giorno – spiega il calciatore del Real Madrid -. Ma in generale conosco i giocatori del Barcellona e hanno molta qualità. Ma da fuori non posso dire cosa sia cambiato con Xavi“. SUPERCOPPA DI SPAGNA 2022, IL CALENDARIO: DATE, ORARI E TV IL TABELLONE DELLE SEMIFINALI SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Manca sempre meno al Clasico di Supercoppa di Spagna 2022, in programma mercoledì 12 gennaio a Riyad, in Arabai Saudita. Ne ha parlato in conferenza stampa Toni, soffermandosi soprattutto sul nuovodi. “Ammetto che ultimamente non ho visto molte partite del, anche perché devo pensare alle nostre. E poi ho altre cose da fare che vedere calcio tutto il giorno – spiega il calciatore del-. Ma in generale conosco i giocatori dele hanno molta qualità. Ma da fuori non possosiacon“. SUPERCOPPA DI SPAGNA 2022, IL CALENDARIO: DATE, ORARI E TV IL TABELLONE DELLE SEMIFINALI SportFace.

