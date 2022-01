La sfida dei cristiani nel sud dell’India (Di martedì 11 gennaio 2022) “Nel mondo milioni di cristiani continuano a vivere emarginati, in povertà, ma soprattutto discriminati e in pericolo. Dopo due anni di pandemia vogliamo tenere acceso un faro su questa oppressione e aiutare Aiuto alla Chiesa che Soffre Onlus a portare conforto e sostegno ai fedeli di tutto il mondo: in particolare coloro che vivono in InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 11 gennaio 2022) “Nel mondo milioni dicontinuano a vivere emarginati, in povertà, ma soprattutto discriminati e in pericolo. Dopo due anni di pandemia vogliamo tenere acceso un faro su questa oppressione e aiutare Aiuto alla Chiesa che Soffre Onlus a portare conforto e sostegno ai fedeli di tutto il mondo: in particolare coloro che vivono in InsideOver.

Advertising

CarloCalenda : Per sostituire Draghi ieri venivano segnalati dai giornali i nomi di Di Maio, Giorgetti oggi quello di Patuanelli.… - AntoVitiello : Il #Milan oggi non diramerà la lista dei convocati per la sfida contro la #Roma - albertoangela : Asep Lebak sfida la giungla per raggiungere i villaggi remoti della sua isola, regalare libri recuperati a bambini… - miryeamiglii185 : Cioè il pubblico è pochissimo, vorrei che per la sfida dei bimbi ci sia molto più pubblico (soprattutto quando Luig… - Petrins05 : Per la rubrica ?COSE DA FARE PRIMA DI MORIRE? 1. andare a messa e durante il discorso del prete dopo la lettura d… -