'Il Covid non esiste', volano spinte e schiaffi. La chiesa si trasforma in un ring: zuffa tra fedeli. E c'è anche una maxi multa (Di martedì 11 gennaio 2022) ANCONA - 'Il Covid non esiste!', continuava ad urlare in chiesa, mentre un altro fedele insisteva perché indossasse la mascherina. Sono volati insulti, spintoni e schiaffi, sotto gli occhi del parroco,... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 11 gennaio 2022) ANCONA - 'Ilnon!', continuava ad urlare in, mentre un altro fedele insisteva perché indossasse la mascherina. Sono volati insulti, spintoni e, sotto gli occhi del parroco,...

Advertising

RobertoBurioni : Djokovic 1) ha ammesso di non essersi vaccinato, quindi di essere un irresponsabile; 2) ha ammesso di avere avuto… - MediasetTgcom24 : Covid, portavoce del governo francese: 'L'obbligo vaccinale non è il modo più efficace' #covid… - NicolaPorro : La gestione del Covid e la crisi economica stanno gettando nella disperazione milioni di italiani: un 53enne mi scr… - AdmiralReloade1 : Da persona perbene, consiglierei ai vaccinati, di controllare privatamente le condizioni del loro sistema immunitar… - SilverS45765830 : RT @MarcoRizzoPC: Covid,Draghi:”I problemi di oggi dipendono dai non vaccinati'.Davanti a una platea di giornalisti “sdraiati”, il premier… -