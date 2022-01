Giucas Casella e la compagna Valeria al GF Vip | arriva la proposta di matrimonio

(Di martedì 11 gennaio 2022) Botto di emozioni per, che al Grande Fratello Vip ritrova ladella sua vitaPerilli. La coppia, dopo oltre 4 mesi di distacco, si ritrova in un’emozionante incontro dove l’illusionista riceve dichiarazioni al miele da parte della sua donna: “Ti sono sempre stata accanto, e sempre lo rimarrò”. A seguire il

Ultime Notizie dalla rete : Giucas Casella

... le news ultim'ora dalla puntata di ieri sera, 10 gennaio 2022 Quali sono le news relative alla puntata di ieri sera? Ecco a voi un po' di situazioni successe in puntata: GF vip,...Una puntata in cui è successo davvero di tutto, dalla sorpresa adalla compagna Valeria al verdetto del televoto della settimana. [?] L'articolo Clamorosa assenza al GF Vip, lo avete ...Nella diretta del 10 gennaio, al GF vip Giucas Casella ha fatto una proposta di matrimonio alla compagna Valeria Perilli.Nuova puntata ricca di colpi di scena, in cui non sono mancate anche romantiche sorprese. Ecco cosa è successo al GF Vip.