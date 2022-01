Francia | verso lo sciopero generale della scuola I prof contro il protocollo del governo per i contagi Covid | “Caos e scarsa protezione”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 11 gennaio 2022)essori e personale scolastico hanno annunciato unoinildel ministero dell’Istruzione che regola il rientro in classe. “Un pasticcio indescrivibile”, è la denuncia del sindacato SNUIPP. Sotto accusa, mentre oggi si è superato un nuovo record nei(più di 350mila in 24 ore) c’è il metodo stabilito per il ritorno alle lezioni in presenza: in caso di contatto con un positivo, gli alunni devono fare un tampone il giorno stesso e poi altri due (dopo 2 e 4 giorni) per monitorare il loro stato di salute. Un sistema che, secondo il personale scolastico e i rappresentanti dei genitori, rende molto difficile la gestionequotidianità ae che, dicono, andrebbe “alleggerito”. Ma è ...