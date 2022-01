Elezione Presidente della Repubblica: Fontana, Fermi e Violi i delegati lombardi (Di martedì 11 gennaio 2022) Saranno il Presidente del Consiglio Alessandro Fermi (Lega), il Presidente della Giunta Attilio Fontana (Lega) e il Consigliere Segretario Dario Violi (M5Stelle) i tre delegati lombardi che da lunedì 24 gennaio prenderanno parte all’Elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Complessivamente i votanti sono stati 75: hanno presentato richiesta di congedo Giacomo Cosentino Basaglia (lombardia Ideale), Giuseppe Villani (PD), Gregorio Mammì (M5Stelle), Elisabetta Strada (lombardi Civici Europeisti) e Michele Usuelli (+Europa). Hanno preso voti: Attilio Fontana 47, Alessandro Fermi 31, Dario Violi 22. ... Leggi su bergamonews (Di martedì 11 gennaio 2022) Saranno ildel Consiglio Alessandro(Lega), ilGiunta Attilio(Lega) e il Consigliere Segretario Dario(M5Stelle) i treche da lunedì 24 gennaio prenderanno parte all’del nuovo. Complessivamente i votanti sono stati 75: hanno presentato richiesta di congedo Giacomo Cosentino Basaglia (a Ideale), Giuseppe Villani (PD), Gregorio Mammì (M5Stelle), Elisabetta Strada (Civici Europeisti) e Michele Usuelli (+Europa). Hanno preso voti: Attilio47, Alessandro31, Dario22. ...

