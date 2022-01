Draghi: “La scuola è fondamentale, deve rimanere aperta e tutelata” (Di martedì 11 gennaio 2022) di Monica De Santis La scuola “E’ fondamentale per la democrazia, va tutelata, protetta, non abbandonata. “. Così il premier Mario Draghi ieri durante la conferenza stampa organizzata per illustrare le misure varate la scorsa settimana contro il Covid, ma soprattutto per rispondere a chi, come il Governatore De Luca, nei giorni scorsi l’ha attaccato. Poi rivolge un grazie “al ministro, agli insegnanti, ai genitori, per gli sforzi di oggi e delle prossime settimane e mesi”.?Il premier ha anche spiegato che per il “governo la scuola deve rimanere aperta in presenza. Basta vedere gli effetti della diseguaglianza tra gli studenti causati dalla Dad per convincersi che questo sistema scolastico provoca delle diseguaglianza destinate a durare, che si ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 11 gennaio 2022) di Monica De Santis La“E’per la democrazia, va, protetta, non abbandonata. “. Così il premier Marioieri durante la conferenza stampa organizzata per illustrare le misure varate la scorsa settimana contro il Covid, ma soprattutto per rispondere a chi, come il Governatore De Luca, nei giorni scorsi l’ha attaccato. Poi rivolge un grazie “al ministro, agli insegnanti, ai genitori, per gli sforzi di oggi e delle prossime settimane e mesi”.?Il premier ha anche spiegato che per il “governo lain presenza. Basta vedere gli effetti della diseguaglianza tra gli studenti causati dalla Dad per convincersi che questo sistema scolastico provoca delle diseguaglianza destinate a durare, che si ...

Advertising

CottarelliCPI : Draghi in conferenza stampa ha appena detto una verità: non ha senso chiudere tutta la scuola prima di chiudere tut… - pietroraffa : #Draghi:'Probabilmente ci sarà un aumento delle classi in DAD nelle prossime settimane, ma quello che bisogna respi… - NicolaPorro : ??La strategia del terrore passa anche dalla #scuola...?? - rumba15342942 : RT @CottarelliCPI: Draghi in conferenza stampa ha appena detto una verità: non ha senso chiudere tutta la scuola prima di chiudere tutto il… - bellarmino15 : RT @CottarelliCPI: Draghi in conferenza stampa ha appena detto una verità: non ha senso chiudere tutta la scuola prima di chiudere tutto il… -