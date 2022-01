Covid, 268 under 19 ricoverati in rianimazione: 68 bambini con meno di 3 anni (Di martedì 11 gennaio 2022) Al 5 gennaio erano 268 gli under 19 ricoverati in terapia intensiva per Covid . Di questi 68 sono bambini di età inferiore ai 3 anni , 24 rientrano nella fascia 3 - 5 anni, 59 nella fascia 6 - 11, 61 ... Leggi su quotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) Al 5 gennaio erano 268 gli19in terapia intensiva per. Di questi 68 sonodi età inferiore ai 3, 24 rientrano nella fascia 3 - 5, 59 nella fascia 6 - 11, 61 ...

Advertising

GiovaQuez : Società italiana pediatria: 'Al 5 gennaio, sono 268 gli under 19 ricoverati in terapia intensiva per Covid, rispett… - Agenzia_Ansa : Secondo i dati della Società italiana di pediatria, al 5 gennaio, sono 268 gli under 19 in terapia intensiva per Co… - disinformatico : @Agenzia_Ansa, scritto così sembra che 'sono 268' IN QUESTO MOMENTO. Secondo ISS sono 268 da inizio epidemia (… - paolabardelle : RT @GiovaQuez: Società italiana pediatria: 'Al 5 gennaio, sono 268 gli under 19 ricoverati in terapia intensiva per Covid, rispetto ai 263… - Reihope : RT @Agenzia_Ansa: Secondo i dati della Società italiana di pediatria, al 5 gennaio, sono 268 gli under 19 in terapia intensiva per Covid, r… -