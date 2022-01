Cgil, è morto Montelpari: già segretario generale a Napoli (Di martedì 11 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ morto ieri a Roma, dov’era ricoverato da alcune settimane, Massimo Montelpari, già segretario generale della Camera del lavoro di Napoli. Massimo Montelpari fu eletto al vertice della Cgil partenopea negli anni ’80 che in quel periodo storico – come ricorda una nota del sindacato – “fu prolifica di iniziative e soprattutto di idee, coinvolgendo i professionisti, gli studiosi, gli intellettuali più noti, e trasformando così la Cgil partenopea in un “baluardo” democratico capace di confrontarsi con i grandi temi dell’epoca, a cominciare con l’organizzazione delle politiche per la vivibilità di una città metropolitana complessa e difficile come Napoli”. I funerali si svolgeranno ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– E’ieri a Roma, dov’era ricoverato da alcune settimane, Massimo, giàdella Camera del lavoro di. Massimofu eletto al vertice dellapartenopea negli anni ’80 che in quel periodo storico – come ricorda una nota del sindacato – “fu prolifica di iniziative e soprattutto di idee, coinvolgendo i professionisti, gli studiosi, gli intellettuali più noti, e trasformando così lapartenopea in un “baluardo” democratico capace di confrontarsi con i grandi temi dell’epoca, a cominciare con l’organizzazione delle politiche per la vivibilità di una città metropolitana complessa e difficile come”. I funerali si svolgeranno ...

Advertising

anteprima24 : ** #Cgil, è morto #Montelpari: già segretario generale a #Napoli ** - mamantra : Chissenefrega come è morto JAMS BOND REGEDI! E' stato un Coglione e basta! #CGIL #veritapergiulioregeni, qui a mil… - lapiazzaweb : @fiomnet ““Un altro morto sul lavoro a Tezze. Non si fa abbastanza per evitare questi incidenti” #mortisullavoro -