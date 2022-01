Cannavaro dice no alla Polonia: strada libera per Shevchenko? (Di martedì 11 gennaio 2022) Non sarà Fabio Cannavaro il Ct della Polonia per gli spareggi al Mondiale del Qatar 2022, l’allenatore italiano ha rifiutato la proposta. Continua la ricerca al dopo-Paulo Sousa, l’ex difensore della Juventus era il nome in cima alla lista. L’incontro non ha avuto esito positivo, dopo qualche giorno di riflessione Cannavaro ha comunicato ufficialmente la decisione: non sarà lui il Ct. Il poco tempo a disposizione per preparare le partite degli spareggio è stata la causa principale che ha portato al rifiuto. La Polonia adesso segue con attenzione la situazione di Schevchenko, l’ex Milan potrebbe lasciare il Genoa o con l’esonero del club o tramite dimissioni. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 11 gennaio 2022) Non sarà Fabioil Ct dellaper gli spareggi al Mondiale del Qatar 2022, l’allenatore italiano ha rifiutato la proposta. Continua la ricerca al dopo-Paulo Sousa, l’ex difensore della Juventus era il nome in cimalista. L’incontro non ha avuto esito positivo, dopo qualche giorno di riflessioneha comunicato ufficialmente la decisione: non sarà lui il Ct. Il poco tempo a disposizione per preparare le partite degli spareggio è stata la causa principale che ha portato al rifiuto. Laadesso segue con attenzione la situazione di Schevchenko, l’ex Milan potrebbe lasciare il Genoa o con l’esonero del club o tramite dimissioni. L'articolo CalcioWeb.

