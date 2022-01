Calciomercato Milan, parte il derby per Alvarez: la situazione (Di martedì 11 gennaio 2022) Calciomercato Milan, tra i profili seguiti c’è Julian Alvarez. Ma c’è da battere la concorrenza dell’Inter: la situazione Da meno di 10 giorni è aperto il Calciomercato. Tra i profili seguiti dal Milan c’è Alvarez. C’è da battere la concorrenza dell’Inter. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera per la stellina del River Plate, sono rimaste in corsa in Italia soltanto Inter e Milan, ma entrambi i club non sono disposti a pagare i 20 milioni di euro di clausola rescissoria chiesta dal club argentino. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 gennaio 2022), tra i profili seguiti c’è Julian. Ma c’è da battere la concorrenza dell’Inter: laDa meno di 10 giorni è aperto il. Tra i profili seguiti dalc’è. C’è da battere la concorrenza dell’Inter. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera per la stellina del River Plate, sono rimaste in corsa in Italia soltanto Inter e, ma entrambi i club non sono disposti a pagare i 20 milioni di euro di clausola rescissoria chiesta dal club argentino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

