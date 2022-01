Cagliari-Bologna 2-1, Serie A: Pereiro segna il gol vittoria in pieno recupero (Di martedì 11 gennaio 2022) Il Cagliari ha sconfitto il Bologna per 2-1 nel match valido per la 21ma giornata della Serie A. I padroni di casa strappano tre punti importanti in ottica salvezza, restando comunque al terzultimo posto a -1 dal Venezia (che ha disputato un incontro in meno) e a -3 dallo Spezia. Gli ospiti, invece, incappano nella quarta sconfitta nelle ultime cinque uscite e restano al dodicesimo posto in graduatoria. I rossoblù hanno fatto festa proprio in pieno recupero grazie al gol messo a segno da Rodrigo Pereiro al 93?, che con un tiro sporco su assist di Joao Pedro ha sorpreso Skorupski (tiro deviato da Theate). Un successo in rimonta per la compagine sarda, visto che al 54? Orsolini aveva siglato la rete del vantaggio su punizione, venendo pareggiato al 71? da Pavoletti, bravo a insaccare da ... Leggi su oasport (Di martedì 11 gennaio 2022) Ilha sconfitto ilper 2-1 nel match valido per la 21ma giornata dellaA. I padroni di casa strappano tre punti importanti in ottica salvezza, restando comunque al terzultimo posto a -1 dal Venezia (che ha disputato un incontro in meno) e a -3 dallo Spezia. Gli ospiti, invece, incappano nella quarta sconfitta nelle ultime cinque uscite e restano al dodicesimo posto in graduatoria. I rossoblù hanno fatto festa proprio ingrazie al gol messo a segno da Rodrigoal 93?, che con un tiro sporco su assist di Joao Pedro ha sorpreso Skorupski (tiro deviato da Theate). Un successo in rimonta per la compagine sarda, visto che al 54? Orsolini aveva siglato la rete del vantaggio su punizione, venendo pareggiato al 71? da Pavoletti, bravo a insaccare da ...

Advertising

sportface2016 : #CagliariBologna, preoccupazione per #Pavoletti: a lungo a terra, costretto a uscire per problemi respiratori - SkySport : CAGLIARI-BOLOGNA 2-1 Risultato finale ? ? #Orsolini (54’) ? #Pavoletti (71’) ? #Pereiro (90+4') ? SERIE A – 21^ GIO… - Gazzetta_it : Gol! Cagliari - Bologna 0-1, rete di Orsolini R. (BOL) - kele_tebz : RT @SuperSportBlitz: #SerieA – Goal Alert: Cagliari *1-1 Bologna *(Pavoletti 71‘) #SSFootball - NairobiTimes_Ke : Serie A: Cagliari returns to Bologna - -