Apertura scuole | il Prefetto di Salerno scrive ai sindaci

(Di martedì 11 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIldiFrancesco Russo ha firmato un richiamo all’attenzione indirizzato aidell’intero territorio provinciale dichiedendo loro di attenersi alle normative nazionali sull’in presenza delle, anche alla luce della sentenza del Tar di ieri che ha bocciato l’ordinanza del presidente della regione Campania Vincenzo De Luca. Nonostante la decisione dei giudici, oggi, in provincia di, moltihanno continuato a rimandare la presenza nelle aule scolastiche andando anche oltre le scelte del governatore ed estendendole allesuperiori. Per fare ordine e dare un indirizzo, anche conforme a quanto dichiarato ieri dal presidente del Consiglio dei ...

Lo ha detto Vincenzo De Luca, presidente della regione Campania, ironizzando sullo scontro apertosi con il governo in relazione all'delle. 'La mia sensazione - ha aggiunto il ...Se io devo aprire una scuola, devo poter prevedere anche delle soluzioni per fare. Secondo ... tra chi è per l'e chi per la chiusura. Nessuno di noi pensa che la scuola debba essere ...Le richieste, prolungamento della cassa integrazione covid, una nuova moratoria sui leasing e un fondo perduto ...A rischio le ordinande dei Sindaci per quanto riguarda la chiusura delle scuole. Nelle prossime ore, attese decisioni dalla Prefettura ...