"Vale per tutto l'anno o solo per 14 giorni?". Sallusti, la domanda che mette in fuga Draghi: un grosso sospetto (Di lunedì 10 gennaio 2022) Lilli Gruber è tornata in onda su La7 con il suo Otto e Mezzo dopo il periodo di pausa dettato dalle festività di Natale e Capodanno. Puntata subito di peso, dato che coincide con la conferenza stampa di Mario Draghi. E di peso sono anche gli ospiti, con i direttori di Libero, Fatto Quotidiano e La Stampa che hanno discusso di quanto (non) emerso dalle dichiarazioni del presidente del Consiglio. In particolare la Gruber è voluta partita dalle domande “non accettabili”. Draghi ha infatti eluso qualsiasi tipo di quesito sul Quirinale e non ha voluto rispondere nemmeno a chi gli chiedeva che futuro vedeva per il governo. “Sull'emergenza Covid - è intervenuto Alessandro Sallusti - Draghi ha detto chiaramente che si fa come dice lui. Il famoso rischio calcolato, con le scuole ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Lilli Gruber è tornata in onda su La7 con il suo Otto e Mezzo dopo il periodo di pausa dettato dalle festività di Natale e Capod. Puntata subito di peso, dato che coincide con la conferenza stampa di Mario. E di peso sono anche gli ospiti, con i direttori di Libero, Fatto Quotidiano e La Stampa che hdiscusso di quanto (non) emerso dalle dichiarazioni del presidente del Consiglio. In particolare la Gruber è voluta partita dalle domande “non accettabili”.ha infatti eluso qualsiasi tipo di quesito sul Quirinale e non ha voluto rispondere nemmeno a chi gli chiedeva che futuro vedeva per il governo. “Sull'emergenza Covid - è intervenuto Alessandroha detto chiaramente che si fa come dice lui. Il famoso rischio calcolato, con le scuole ...

Advertising

AlbertoBagnai : Citato nel post di oggi, interessante per la parte sanitaria. Che cosa succede quando un urologo legge un elettroca… - Ettore_Rosato : Oggi #GreenPassrafforzato per bus, tram e metro,bar e ristoranti all'esterno, palestre, piscine e sci. Se non si vu… - Gazzetta_it : Bastoni ora è un asso... di denari: ecco perché per l’Inter vale più di 60 milioni - lorenasantoro13 : @fmencancini @InfoAtac non vale per nessuno quando si tratta di #atac stamattina c'erano persone con mascherina chi… - _betty_39 : @axslh_ anche io, ma ne vale la pena, alla fine è per un viaggio ehehe -