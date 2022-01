Uomini e Donne, Gemma annienta un altro: lui parla di truffa, Maria scatta (Di lunedì 10 gennaio 2022) La Galgani torna in studio fuori di sé e smaschera Leonardo, a cui la De Filippi consiglia di lasciare lo studio L’articolo proviene da Gossip e Tv. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di lunedì 10 gennaio 2022) La Galgani torna in studio fuori di sé e smaschera Leonardo, a cui la De Filippi consiglia di lasciare lo studio L’articolo proviene da Gossip e Tv. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

AnnalisaChirico : Milano 2022 come Colonia 2016. Fa rumore il silenzio delle pseudofemministe, sempre pronte a tuonare vs le desinenz… - lauraboldrini : Le statue dedicate alle donne in Italia sono meno di duecento, nulla in confronto a quelle raffiguranti uomini. E a… - robersperanza : Oggi @Fiaso_it quantifica in 48mila assunzioni a tempo indeterminato che la legge di bilancio potrà garantire per i… - seokjinmylaught : RT @lesbomamma: se tirassi fuori la testa che ti é rimasta dentro al culo dal 2013, riusciresti, per una volta nella tua vita, a non usare… - Alpha_quotes10 : Volete gli uomini di una volta Ma non siete donne di quei tempi! -