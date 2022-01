Tatuaggi e Green Pass: scopri tutto quello che c’è da sapere (Di lunedì 10 gennaio 2022) In questi ultimi due anni abbiamo visto avvicendarsi moltissime nuove norme su igiene e sicurezza nel mondo del Tatuaggio e non solo a causa della prima ondata pandemica e della seguente e consequenziale operazione di ridimensionamento del contagio. A questo proposito vediamo cosa cambierà a partire da gennaio all’interno del settore legato a Tatuaggi e piercing: Fino ad oggi l’operatore che lavorava nello studio di Tatuaggi doveva dimostrare di avere il Green Pass e l’utente poteva chiedere all’operatore di mostrarglielo; mentre l’operatore non aveva il diritto di poterlo chiedere al cliente. Da oggi in poi anche in questo caso vediamo un cambiamento poiché in ogni studio professionale sarà obbligatorio mostrare il proprio GreenPass per poter eseguire ... Leggi su influencertoday (Di lunedì 10 gennaio 2022) In questi ultimi due anni abbiamo visto avvicendarsi moltissime nuove norme su igiene e sicurezza nel mondo delo e non solo a causa della prima ondata pandemica e della seguente e consequenziale operazione di ridimensionamento del contagio. A questo proposito vediamo cosa cambierà a partire da gennaio all’interno del settore legato ae piercing: Fino ad oggi l’operatore che lavorava nello studio didoveva dimostrare di avere ile l’utente poteva chiedere all’operatore di mostrarglielo; mentre l’operatore non aveva il diritto di poterlo chiedere al cliente. Da oggi in poi anche in questo caso vediamo un cambiamento poiché in ogni studio professionale sarà obbligatorio mostrare il proprioper poter eseguire ...

Advertising

cerquami : @green__hammer hey ma noi non ci seguivamo su Instagram? Ricordo i tuoi tatuaggi - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Al via le nuove norme Ue sui tatuaggi, stop agli inchiostri tossici. C'è una deroga fino al 2023 per i pigmenti Blue 15 e… - crispadafora : RT @Agenzia_Ansa: Al via le nuove norme Ue sui tatuaggi, stop agli inchiostri tossici. C'è una deroga fino al 2023 per i pigmenti Blue 15 e… - odalysio : RT @Agenzia_Ansa: Al via le nuove norme Ue sui tatuaggi, stop agli inchiostri tossici. C'è una deroga fino al 2023 per i pigmenti Blue 15 e… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Al via le nuove norme Ue sui tatuaggi, stop agli inchiostri tossici. C'è una deroga fino al 2023 per i pigmenti Blue 15 e… -

Ultime Notizie dalla rete : Tatuaggi Green Le limitazioni della UE a tatuaggi e trucco permanente ...ribadire un principio a tutela del settore e della salute di coloro che amano farsi i tatuaggi: "... nel caso di "Pigment Blue 15:3" e "Pigment Green 7", per i quali la Commissione europea e gli Stati ...

Al via nuove norme su tatuaggi, stop a inchiostri tossici BRUXELLES - Stop agli inchiostri per tatuaggi e trucco permanente che contengono sostanze cancerogene e tossiche. Entrano oggi in vigore ... fino al 4 gennaio 2023, i pigmenti Blue 15 e Green 7 , per i ...

Tatuaggi a colori vietati dall'Ue? Ecco cosa c'è di vero Altroconsumo Al via nuove norme Ue su tatuaggi, stop a inchiostri tossici Godranno invece di una speciale deroga di un anno, fino al 4 gennaio 2023, i pigmenti Blue 15 e Green 7, per i quali la Commissione europea e gli Stati membri hanno deciso di concedere più tempo all'i ...

Tatuaggi e trucco permanente, restrizioni dell'Ue CREMONA - Al via in questi giorni, nell’UE, le restrizioni sulle sostanze chimiche pericolose contenute nelle miscele per inchiostri per tatuaggi e trucco permanente. La normativa – si legge nella not ...

...ribadire un principio a tutela del settore e della salute di coloro che amano farsi i: "... nel caso di "Pigment Blue 15:3" e "Pigment7", per i quali la Commissione europea e gli Stati ...BRUXELLES - Stop agli inchiostri pere trucco permanente che contengono sostanze cancerogene e tossiche. Entrano oggi in vigore ... fino al 4 gennaio 2023, i pigmenti Blue 15 e7 , per i ...Godranno invece di una speciale deroga di un anno, fino al 4 gennaio 2023, i pigmenti Blue 15 e Green 7, per i quali la Commissione europea e gli Stati membri hanno deciso di concedere più tempo all'i ...CREMONA - Al via in questi giorni, nell’UE, le restrizioni sulle sostanze chimiche pericolose contenute nelle miscele per inchiostri per tatuaggi e trucco permanente. La normativa – si legge nella not ...