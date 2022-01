“Tanto dolore”. Barbara D’Urso in lutto, scossa dalla bruttissima notizia (Di lunedì 10 gennaio 2022) Ancora un dolore per Barbara D’Urso, a pochi giorni dal suo messaggio molto commovente nei confronti di Paolo Calissano, l’attore delle fiction ‘Vivere’ e ‘Venti di ponente’ deceduto a 54 anni nella sua casa dopo anni vissuti con gravi problematiche. Adesso se n’è andata per sempre un’altra persona che per lei ha rappresentato molto, una figura alla quale ha rivolto solo parole bellissime. La notizia del suo decesso ha lasciato tutti senza parole e anche la conduttrice ha voluto dire la sua. Alcuni giorni fa Barbara D’Urso aveva anche voluto ricordare l’artista Pino Daniele nell’anniversario della sua scomparsa: “Ci sarai per sempre” e aveva aggiunto un cuore rosso. Aveva postato per la precisione una loro immagine insieme, mentre la conduttrice dava un bacio sulla guancia del ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 10 gennaio 2022) Ancora unper, a pochi giorni dal suo messaggio molto commovente nei confronti di Paolo Calissano, l’attore delle fiction ‘Vivere’ e ‘Venti di ponente’ deceduto a 54 anni nella sua casa dopo anni vissuti con gravi problematiche. Adesso se n’è andata per sempre un’altra persona che per lei ha rappresentato molto, una figura alla quale ha rivolto solo parole bellissime. Ladel suo decesso ha lasciato tutti senza parole e anche la conduttrice ha voluto dire la sua. Alcuni giorni faaveva anche voluto ricordare l’artista Pino Daniele nell’anniversario della sua scomparsa: “Ci sarai per sempre” e aveva aggiunto un cuore rosso. Aveva postato per la precisione una loro immagine insieme, mentre la conduttrice dava un bacio sulla guancia del ...

