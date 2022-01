Speranza: «10% di non vaccinati occupano 2/3 terapie intensive» (Di lunedì 10 gennaio 2022) Nel corso della conferenza stampa organizzata oggi dal Premier Mario Draghi è intervenuto anche il Ministro della Salute Roberto Speranza. A lui il compito di fotografare il particolare momento dell’emergenza Covid con i contagi che corrono veloci ma con conseguenze serie soprattutto per i non vaccinati. Il Ministro ha dichiarato: «In questo momento una piccola parte della popolazione over 12 in Italia non è vaccinata, siamo intorno al 10%. Eppure questa piccola porzione di popolazione pesa in modo incredibile sul sistema sanitario: 2/3 delle terapie intensive oggi sono occupate da chi non ha ricevuto nemmeno una dose di vaccino, il 50% invece nella cosiddetta area medica (i pazienti meno gravi, ndr)». «Obiettivo ridurre % non vaccinati» L’obiettivo del Governo, ha aggiunto quindi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 10 gennaio 2022) Nel corso della conferenza stampa organizzata oggi dal Premier Mario Draghi è intervenuto anche il Ministro della Salute Roberto. A lui il compito di fotografare il particolare momento dell’emergenza Covid con i contagi che corrono veloci ma con conseguenze serie soprattutto per i non. Il Ministro ha dichiarato: «In questo momento una piccola parte della popolazione over 12 in Italia non è vaccinata, siamo intorno al 10%. Eppure questa piccola porzione di popolazione pesa in modo incredibile sul sistema sanitario: 2/3 delleoggi sono occupate da chi non ha ricevuto nemmeno una dose di vaccino, il 50% invece nella cosiddetta area medica (i pazienti meno gravi, ndr)». «Obiettivo ridurre % non» L’obiettivo del Governo, ha aggiunto quindi ...

borghi_claudio : Accendo la televisione e mi tocca vedere in #CONFERENZASTAMPA un triste SPERANZA che dice che il 10% degli italiani… - GiovaQuez : Speranza: 'Una piccola minoranza del 10% di non vaccinati occupa i 2/3 dei posti letto di terapia intensiva e il 50… - fattoquotidiano : Nuove misure Covid, Draghi parla in conferenza stampa con Speranza, Bianchi e Locatelli: segui la diretta tv - ren7444 : RT @borghi_claudio: Accendo la televisione e mi tocca vedere in #CONFERENZASTAMPA un triste SPERANZA che dice che il 10% degli italiani è n… - 64Almo : RT @borghi_claudio: Accendo la televisione e mi tocca vedere in #CONFERENZASTAMPA un triste SPERANZA che dice che il 10% degli italiani è n… -