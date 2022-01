Rugby, perché l’Argentina è decollata e l’Italia è affondata. Il confronto tra i due mondi (Di lunedì 10 gennaio 2022) Una volta quello tra Italia e Argentina era il derby latino dei due mondi, la sfida tra due movimenti molto simili e che, nel corso dei decenni, hanno visto molti giocatori transitare da un lato all’altro dell’Oceano. Ma negli ultimi vent’anni il gap tra i due movimenti si è ampliato paurosamente e a favore dei Pumas. Nella storia sono venti le sfide tra le due squadre, con 14 vittorie dell’Argentina, 5 successi dell’Italia e un pareggio. Ma prima del 2000 il computo vedeva 3 successi argentini, altrettanti azzurri e un pareggio. Dal 2001 a oggi, però, l’Argentina ha dominato, con due sole vittorie azzurre, l’ultima risalente al 28 giugno 2008, una vita fa. Ma cosa è cambiato negli ultimi 20 anni? Sulla carta era l’Italia la nazione a dover cambiare marcia e staccare i cugini d’America grazie ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 gennaio 2022) Una volta quello tra Italia e Argentina era il derby latino dei due, la sfida tra due movimenti molto simili e che, nel corso dei decenni, hanno visto molti giocatori transitare da un lato all’altro dell’Oceano. Ma negli ultimi vent’anni il gap tra i due movimenti si è ampliato paurosamente e a favore dei Pumas. Nella storia sono venti le sfide tra le due squadre, con 14 vittorie del, 5 successi dele un pareggio. Ma prima del 2000 il computo vedeva 3 successi argentini, altrettanti azzurri e un pareggio. Dal 2001 a oggi, però,ha dominato, con due sole vittorie azzurre, l’ultima risalente al 28 giugno 2008, una vita fa. Ma cosa è cambiato negli ultimi 20 anni? Sulla carta erala nazione a dover cambiare marcia e staccare i cugini d’America grazie ...

