Ritorno in classe, Bianchi: "Asl ingolfate? Accordo con farmacie per tamponi gratis a studenti" (Di lunedì 10 gennaio 2022) "Asl ingolfate per tamponi a studenti? Abbiamo introdotto per le scuole superiori, dove siamo già molto avanti nelle vaccinazioni, la possibilità di fare tamponi gratis, sostenuto da un intervento notevole di 92 milioni dal Commissario Figliuolo, con un accordi con le farmacie. Così abbiamo alleggerito di molto il lavoro delle Asl. Certo, serve la collaborazione di tutti, dei ragazzi e delle famiglie".

