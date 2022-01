Advertising

CorriereQ : Profugo morto a Trieste: disposta autopsia - giornali_it : Profugo morto a Trieste: disposta autopsia #10gennaio #AgenzieStampa #Ansa #Cronaca - Mauro93021178 : @andreadelogu No, però sembra che faccia più pena un cane abbandonato di un bimbo profugo morto annegato. -

Ultime Notizie dalla rete : Profugo morto

ANSA Nuova Europa

Il cadavere di Afridi, fu rivenuto la mattina del 4 gennaio nel parcheggio di un centro commerciale, e la Procura di Trieste intende appurare se siaall'istante o se si sarebbe potuto salvare ......durante il suo arrivo in Italia. Il concerto itinerante del trio di ottoni ha fatto tappa al porto e al Centro di accoglienza e di identificazione di Mytilene, a Eressou e nella sede ...Profugo morto a Trieste: la Procura della Repubblica ha disposto che sul corpo di Ibrahim Afridi, di 19 anni, il cittadino pachistano richiedente asilo morto per un salto nel vuot ...La Procura della Repubblica di Trieste ha disposto che sul corpo di Ibrahim Afridi, di 19 anni, il cittadino pachistano richiedente asilo morto per un salto nel vuoto in un parcheggio di un centro com ...