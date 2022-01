Inferno. Non c'è miglior luogo di Roma per metterlo in mostra (Di lunedì 10 gennaio 2022) So, so you think you can tell Heaven from hell Blue skies from pain (Pink Floyd, Wish You Were Here, 1975) Un uomo dai capelli bianchi si affaccia al finestrone di un antico palazzo e guarda la meraviglia che taglia il cielo invernale tra linee spezzate da cupole e croci. È una delle ultime volte che lo fa, tra poco quella casa sarà abitata da altre persone. Negli ultimi anni quella vista sull’eden lo avrà forse placato nel calvario del suo dovere, nel tormento di un incarico che ora si avvia forse un po’ stancamente alla conclusione. Sì, perché quella sublime visione, quell’orizzonte incastonato di bellezza, ospita in realtà un groviglio di tribolazioni, intralci, malignità perfino, in un dialogo continuo tra immensità e dannazione, tra servizio e potere. Questa strabiliante contraddizione si chiama Roma. E sarà forse anche per questo che non poteva esserci ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 10 gennaio 2022) So, so you think you can tell Heaven from hell Blue skies from pain (Pink Floyd, Wish You Were Here, 1975) Un uomo dai capelli bianchi si affaccia al finestrone di un antico palazzo e guarda la meraviglia che taglia il cielo invernale tra linee spezzate da cupole e croci. È una delle ultime volte che lo fa, tra poco quella casa sarà abitata da altre persone. Negli ultimi anni quella vista sull’eden lo avrà forse placato nel calvario del suo dovere, nel tormento di un incarico che ora si avvia forse un po’ stancamente alla conclusione. Sì, perché quella sublime visione, quell’orizzonte incastonato di bellezza, ospita in realtà un groviglio di tribolazioni, intralci, malignità perfino, in un dialogo continuo tra immensità e dannazione, tra servizio e potere. Questa strabiliante contraddizione si chiama. E sarà forse anche per questo che non poteva esserci ...

Advertising

borghi_claudio : @alesdamb @LucianoSiri68 Sul fatto invece che il Parlamento non sia rappresentativo per colpa di Mattarella ha solo… - fattoquotidiano : “Quattro giorni di inferno (ancora in corso), febbre a 40, tosse da far saltare gli occhi, il fiato che non torna m… - NicolaPorro : ??????? Dopo il #greenpass arriva l’obbligo di vaccinarsi. Stiamo scendendo all’inferno a piccoli passi???? - HuffPostItalia : Inferno. Non c'è miglior luogo di Roma per metterlo in mostra - jinsmyspringday : scusate un attimo, io mi sto guardando single’s inferno e Ji-a per dio bellissima ma penso sia la ragazza con meno… -

Ultime Notizie dalla rete : Inferno Non Vincenzo De Luca spacca il Pd: rivolta Bonaccini, nessuno ascolta più Enrico Letta ... sostituitelo con 'Lega', e si sarebbe già scatenato l'inferno. molto meno, una battuta alla ... un'alzata di sopracciglio di Giorgetti o un colpo di tosse di Fedriga (in ogni caso, non un atto politico ...

Come Aumentare la Fiducia nel Tuo Team?. ... se ognuno di noi si imponesse di guardare con circospezione il vicino di scrivania e si convincesse che è meglio non "sbottonarsi" mai, la vita in ufficio diventerebbe un inferno. Meglio concedere ...

Inferno nel Bronx: edificio in fiamme, 19 morti tra cui 9 bambini AGI - Agenzia Italia Stromae canta l'inferno dei suoi pensieri suicidi in diretta tv 10 gen 2022 - Il cantautore belga ha interpretato a sorpresa al tg francese il suo nuovo singolo in cu fai conti con i suoi demoni.

Dalle guerre all’inferno. Il dramma dei rifugiati schiavi intrappolati in Libia Da tre mesi sono accampati davanti alla sede dell’Unhcr: chiedono di lasciare il Paese e denunciano torture. Nei centri di detenzione 700 mila persone ...

... sostituitelo con 'Lega', e si sarebbe già scatenato l'. molto meno, una battuta alla ... un'alzata di sopracciglio di Giorgetti o un colpo di tosse di Fedriga (in ogni caso,un atto politico ...... se ognuno di noi si imponesse di guardare con circospezione il vicino di scrivania e si convincesse che è meglio"sbottonarsi" mai, la vita in ufficio diventerebbe un. Meglio concedere ...10 gen 2022 - Il cantautore belga ha interpretato a sorpresa al tg francese il suo nuovo singolo in cu fai conti con i suoi demoni.Da tre mesi sono accampati davanti alla sede dell’Unhcr: chiedono di lasciare il Paese e denunciano torture. Nei centri di detenzione 700 mila persone ...