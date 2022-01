Giovanna Civitillo, la triste rivelazione dopo anni: “tutto questo mi è costato dolore” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Giovanna Civitillo ed Amadeus, una storia nata vent’anni fa. La moglie del conduttore di Ravenna l’ha ripercorsa, non senza emozione, nel salotto di Mara Venier. E poi una dolorosa confessione. Quale? Giovanna-Civitillo-AltranotiziaDomenica pomeriggio. Amadeus è seduto comodamente sul divano di casa, probabilmente circondato da fogli di carta sparsi qua e là, pieni di appunti e di idee da valutare in vista dell’ormai imminente Festival di Sanremo. La televisione è rigorosamente sintonizzata su Rai 1. La domenica pomeriggio della rete ammiraglia Rai vuol dire Domenica in e Mara Venier. Chi ospiterà nel suo salotto domenicale la conduttrice veneziana? Forse qualcuno che il conduttore ravennate conosce molto bene, come Giovanna Civitillo? Esattamente. ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 10 gennaio 2022)ed Amadeus, una storia nata vent’fa. La moglie del conduttore di Ravenna l’ha ripercorsa, non senza emozione, nel salotto di Mara Venier. E poi una dolorosa confessione. Quale?-AltranotiziaDomenica pomeriggio. Amadeus è seduto comodamente sul divano di casa, probabilmente circondato da fogli di carta sparsi qua e là, pieni di appunti e di idee da valutare in vista dell’ormai imminente Festival di Sanremo. La televisione è rigorosamente sintonizzata su Rai 1. La domenica pomeriggio della rete ammiraglia Rai vuol dire Domenica in e Mara Venier. Chi ospiterà nel suo salotto domenicale la conduttrice veneziana? Forse qualcuno che il conduttore ravennate conosce molto bene, come? Esattamente. ...

Advertising

Emanuele4Music : Giovanna Civitillo a Domenica In: “Amadeus e mio figlio sono il senso della mia vita” - zazoomblog : DOMENICA IN: MARA VENIER TRA SANREMO VACCINI LUCA ARGENTERO E GIOVANNA CIVITILLO - #DOMENICA #VENIER #SANREMO… - _SaraC_92 : RT @Cinguetterai: Giovanna Civitillo sarà inviata de #LaVitaInDiretta per #Sanremo2022. #DomenicaIn - ElisaDiGiacomo : Domenica In, Giovanna Civitillo: 'Dopo Amadeus, la mia carriera televisiva è finita' - gianlu_79 : RT @bubinoblog: DOMENICA IN: MARA VENIER TRA SANREMO, VACCINI, LUCA ARGENTERO E GIOVANNA CIVITILLO -