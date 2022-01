Emily In Paris, Netflix rinnova la serie per altre due stagioni (Di lunedì 10 gennaio 2022) : la notizia è ufficiale, la serie tornerà per la terza e la quarta stagione. Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di lunedì 10 gennaio 2022) : la notizia è ufficiale, latornerà per la terza e la quarta stagione. Tvserial.it.

NetflixIT : In Emily in Paris uno non è mai abbastanza: la serie è stata ufficialmente rinnovata per altre due stagioni ? - badtasteit : #EmilyInParis ottiene il rinnovo per le stagioni 3 e 4 - cielosenzanubi : emily in paris rinnovata per le 3 e 4 stagione?????? - carmenmirandaib : RT @NetflixIT: In Emily in Paris uno non è mai abbastanza: la serie è stata ufficialmente rinnovata per altre due stagioni ? - SpiritoSfranto : @AndreaGalastro più che emily in paris io vorrei sylvie a roma -