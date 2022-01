David Sassoli ricoverato in Italia | cancellati gli impegni

(Di lunedì 10 gennaio 2022) "Il Presidente del Parlamento europeo,, dal 26 dicembre èin una struttura ospedaliera in. Tale ricovero si è reso necessario per il sopraggiungere di una grave ...

Leggi anchericoverato da due settimane: 'Disfunzione sistema immunitario' Deltacron, il mistero sulla nuova variante: forse un errore di laboratorio dietro l'incrocio tra Omicron e ..."Il Presidente del Parlamento europeo,, dal 26 dicembre è ricoverato in una struttura ospedaliera in Italia. Tale ricovero si è reso necessario per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta a una disfunzione del ...Il portavoce: sopraggiunta "una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario". La vicinanza di tutte le forze politiche, il tweet di Gentiloni ...David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, «dal 26 dicembre è ricoverato in una struttura ospedaliera in Italia». La notizia è stata comunicata dal suo ...