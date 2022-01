Corruzione | gup Milano assolve ex pm Torino Padalino

(Di lunedì 10 gennaio 2022), 10 gen. (Adnkronos) - Il gup diCarlo Ottone De Marchi ha assolto l'ex pm diAndrea, imputato con rito abbreviato perin atti giudiziari e abuso d'ufficio nell'inchiesta su presunti favori in procura. Per, difeso dall'avvocato Massimo Dinoia, l'accusa aveva chiesto una condanna a tre anni.

Il Tempo

È stato assolto l'ex pm di Torino Andrea Padalino, che era imputato con rito abbreviato davanti al gup di Milano Carlo Ottone De Marchi per corruzione in atti giudiziari e abuso d'ufficio nell'inchiesta su presunti 'favoritismi' nella procura piemontese. Per Padalino, difeso dall'avvocato Massimo Dinoia, l'accusa aveva chiesto una condanna a tre anni.