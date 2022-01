Chiusi tutti i canali Mediaset Premium (Di lunedì 10 gennaio 2022) Premium Cinema Cala definitivamente il sipario sull’esperienza Premium di Mediaset. Senza grandi clamori, visto che ormai il progressivo smantellamento della proposta lineare pay di Cologno era in via di completamento. Da oggi – 10 gennaio – i canali Premium legati al marchio del Biscione non sono più visibili nemmeno su Sky, che non li trasmetterà più. Sono sette nello specifico i canali che non troveranno più spazio nell’offerta della pay-tv di Comcast. Si tratta di tre canali di serie tv, ovvero Premium Crime, Stories, Action, e di quattro canali di film: Premium Cinema 1, Cinema 1+24, Cinema 2, Cinema 3. In pratica, quello che restava di Mediaset Premium. I suddetti ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 10 gennaio 2022)Cinema Cala definitivamente il sipario sull’esperienzadi. Senza grandi clamori, visto che ormai il progressivo smantellamento della proposta lineare pay di Cologno era in via di completamento. Da oggi – 10 gennaio – ilegati al marchio del Biscione non sono più visibili nemmeno su Sky, che non li trasmetterà più. Sono sette nello specifico iche non troveranno più spazio nell’offerta della pay-tv di Comcast. Si tratta di tredi serie tv, ovveroCrime, Stories, Action, e di quattrodi film:Cinema 1, Cinema 1+24, Cinema 2, Cinema 3. In pratica, quello che restava di. I suddetti ...

