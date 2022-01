A Milano caos stupri | ma il Pd se la prende con la Lega

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 10 gennaio 2022) 00:00 Buongiorno a tutti i commensali! 01:10 “Problemi tecnici” con Instagram… 04:10 Oggi la ripartenza della scuola nelpiù totale. Ormai viviamo in un lockdown burocratico assurdo! 07:25 Ferrera sul Corriere dà dei minus habens ai no vax e Giuliano Ferrara difende Djokovic. 11:00 Dal Tempo al solito Ricciardi contro il governo. Ma se avessero rimandato non se li sarebbero mangiati ugualmente? 12:15 Gran Bretagna, in calo la curva dei contagi e per Abrignani è un’influenza. 13:50 Obbligo vaccinale, Landini ci spiega che deve essere per tutti… 16:30 Caso Kazakistan, Repubblica c’è. 18:19 Quirinale, Draghi verso la rinuncia per Minzolini. Intanto la Gabbanelli fa capire che Berlusconi non può andare al Colle. Non avevamo dubbi! 20:55 Violenze Capodanno, ora il problema sono i leoni da tastiera. Giordano se la...