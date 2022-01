Traffico Roma del 09-01-2022 ore 15:30 (Di domenica 9 gennaio 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione si viaggia Nuovamente senza disagi sulla A1 firenze-Roma prima o solo il precedente incidente tra Ponzano Romano e il video per la diramazione Nord prudenza sulla A24 Roma Teramo per la pioggia al segnalata tra il raccordo è la barriera di Roma Est un invito Dunque a moderare la velocità scorrevole Al momento la circolazione sul raccordo e sul tratto Urbano della A24 poco il Traffico in città segnalato un incidente con lievi rallentamenti in via Casilina all’altezza del raccordo alle 18:30 è in programma allo stadio Olimpico la partita Roma Juventus modifiche alla circolazione nella zona del Foro Italico con divieto di transito in via dei Monti della Farnesina dettagli di queste e di altre notizie sul sito ... Leggi su romadailynews (Di domenica 9 gennaio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione si viaggia Nuovamente senza disagi sulla A1 firenze-prima o solo il precedente incidente tra Ponzanono e il video per la diramazione Nord prudenza sulla A24Teramo per la pioggia al segnalata tra il raccordo è la barriera diEst un invito Dunque a moderare la velocità scorrevole Al momento la circolazione sul raccordo e sul tratto Urbano della A24 poco ilin città segnalato un incidente con lievi rallentamenti in via Casilina all’altezza del raccordo alle 18:30 è in programma allo stadio Olimpico la partitaJuventus modifiche alla circolazione nella zona del Foro Italico con divieto di transito in via dei Monti della Farnesina dettagli di queste e di altre notizie sul sito ...

