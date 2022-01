Super Green Pass, deroga per gli spostamenti da isole minori: per motivi di salute e di studio valido anche il “base” fino al 10 febbraio (Di domenica 9 gennaio 2022) Dalla laguna veneta alla Sicilia, Passando per l’Arcipelago toscano, nelle scorse ore si erano scatenate le proteste dei no-vax isolani banditi dai mezzi pubblici con l’entrata in vigore dal 10 gennaio del Super GreenPass, definito “una chiara limitazione di diritti inalienabili alla mobilità dei cittadini delle isole minori che, per diverse ragioni di vita, necessitano di raggiungere la terraferma”. Rimostranze che il governo ha deciso di accogliere in parte: con un’Ordinanza del ministero della salute, adottata su proposta del ministero dei Trasporti, ha stabilito una deroga all’obbligo di Super GreenPass. Per i soli motivi di salute e di studio, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 9 gennaio 2022) Dalla laguna veneta alla Sicilia,ando per l’Arcipelago toscano, nelle scorse ore si erano scatenate le proteste dei no-vax isolani banditi dai mezzi pubblici con l’entrata in vigore dal 10 gennaio del, definito “una chiara limitazione di diritti inalienabili alla mobilità dei cittadini delleche, per diverse ragioni di vita, necessitano di raggiungere la terraferma”. Rimostranze che il governo ha deciso di accogliere in parte: con un’Ordinanza del ministero della, adottata su proposta del ministero dei Trasporti, ha stabilito unaall’obbligo di. Per i solidie di, ...

