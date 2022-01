Stadi a capienza ridotta | furia di De Laurentiis | il retroscena

(Di domenica 9 gennaio 2022) Il Covid-19 è tornato prepotentemente a mettere a rischio il campionato di Serie A. Tanti club italiani, nelle ultime settimane, hanno dovuto fare i conti con moltissimi casi di positività che hanno scombussolato il calendario. Ma le difficoltà per il virus le sta vivendo anche l’intero Paese e il Governo ha preso provvedimenti anche per gli, riducendo drasticamente la. Napoli De(Imago): la reazione di DeNei weekend del 15/16 e 22/23 gennaio, glidella Serie A potranno ospitare un massimo di 5000 persone. L’Assemblea della Lega Calcio andata in scena due giorni fa ha visto tutti i presidenti d’accordo per questa piccola modifica che dovrebbe riportare alla normalità subito dopo la ...

Ultime Notizie dalla rete : Stadi capienza

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Claudio Lotito ha commentato la decisione di ridurre ladeglia soli cinquemila spettatori Claudio Lotito, patron della Lazio, non ci sta, e tuona contro la decisione della Lega di ridurre ladeglia 5000 persone. Le parole ...'Era troppo difficile per questo governo di incapaci organizzare le presenze in percentuale in base alladegli? Continua una repressione senza senso contro il mondo dello sport, con i posti che saranno solo 5mila ma domenica gli impianti saranno pieni. È bene ricordare che l'accesso era ...Secondo quanto riportato da Il Messaggero, davanti all'ipotesi che il governo fermasse il campionato, un buon numero di club fra cui Milan, Inter e Juventus si sono presentati alla riunione dei club d ...Ok del numero uno dello sport italiano al protocollo della Lega calcio: Si rischiava una decisione calata dall'alto . Caso Djokovic: Mai vista una gestione .... Poi chi organizza i campionati ha il di ...