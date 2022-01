Snowboardcross: a Krasnoyarsk Michela Moioli nuovamente quinta, trionfano Bankes e Noerl (Di domenica 9 gennaio 2022) Che non fosse una pista ideale per i colori azzurri lo si era capito da subito, sin dalle qualificazioni. Un week-end amaro per la squadra italiana di Snowboardcross nelle due gare di Coppa del Mondo in Russia a Krasnoyarsk: sono mancati gli acuti e i risultati non sono stati quelli attesi. Michela Moioli ancora una volta non centra la finale e deve accontentarsi della quinta piazza. L’azzurra viene estromessa in semifinale e si aggiudica la gara delle battute conquistando punti in ogni caso importanti per rimanere in lizza in chiave classifica. L’altra italiana in gara, Sofia Belinghieri, viene eliminata agli ottavi. Chi può scappare in graduatoria è la campionessa del mondo in carica, la britannica Charlotte Bankes, che con una strepitosa doppietta in due giorni inizia a vedere la ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022) Che non fosse una pista ideale per i colori azzurri lo si era capito da subito, sin dalle qualificazioni. Un week-end amaro per la squadra italiana dinelle due gare di Coppa del Mondo in Russia a: sono mancati gli acuti e i risultati non sono stati quelli attesi.ancora una volta non centra la finale e deve accontentarsi dellapiazza. L’azzurra viene estromessa in semifinale e si aggiudica la gara delle battute conquistando punti in ogni caso importanti per rimanere in lizza in chiave classifica. L’altra italiana in gara, Sofia Belinghieri, viene eliminata agli ottavi. Chi può scappare in graduatoria è la campionessa del mondo in carica, la britannica Charlotte, che con una strepitosa doppietta in due giorni inizia a vedere la ...

